شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات مؤتمر وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية ومبعوث أمريكا الخاص بإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مؤتمر صحفى أثمر عن توافق سعودى أمريكى حول تمديد حظر الأسلحة على طهران، حيث استعرض عادل الجبير وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية ومع الممثل الأمريكى الخاص بشئون إيران وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى براين هوك الأسلحة التى استخدمتها ميلشيات الحوثى لاستهداف الممكلة ، والمدنيين فيها . وفق العربية . إليك أبرز التصريحات التى وردت خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بالرياض.. إليك أبرز التصريحات التى وردت خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بالرياض.. ـ الجبير: طهران ستصبح أكثر عدائية إذا رفع عنها حظر التسلح

عادل الجبير ـ الجبير: إيران تعمل على تسليح جماعات إرهابية في سوريا واليمن والعراق ـ توافق سعودى أمريكى على تمديد حظر السلاح على طهران ـ الجبير: بحثنا مع هوك ضرورة التصدى للأعمال الإجرامية الإيرانية

ـ هوك: السعودية شريك أمنى مهم للولايات المتحدة الامريكية ـ الجبير : إيران تقدم الأسلحة لمنظمات إرهابية كحزب الله والحوثيين

براين هوك ـ براين هوك: إيران ستطور أسلحتها إذا رفع الحظر Advertisements ـ هوك: يجب عدم رفع حظر الاسلحة عن إيران ـ هوك: رفع الحظر يهدد بتصاعد العنف فى المنطقة

1591749 ـ هوك: استخدمت الأموال لتدمير بلدان مثل اليمن وسوريا وغيرها ـ هوك: إيران تهدف إلى تطوير أسلحتها لتصديرها إلى أذرعها في المنطقة ـ الجبير : إيران من أكبر الدول الداعمة للإرهاب فى المنطقة ـ الجبير: السعودية تعمل مع أمريكا لمنع توريد الأسلحة إلى إيران ـ إيران تقوم بأعمال إجرامية فى اليمن خارقة كافة القوانين الدولية . ـ الجبير: إيران تتعامل مع عصابات لترويج المخدرات ودعم الإرهاب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز تصريحات مؤتمر وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية ومبعوث أمريكا الخاص بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.