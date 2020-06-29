شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية فى بيروت : قرار القاضى طوى ومستعدون لمساعدة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنانن دوروثي شيا، اليوم ، الاثنين، إن "صفحة القرار القضائى المؤسف"، الذي أصدره أحد القضاة اللبنانيين بمنعها من التصريح لوسائل الإعلام، قد طويت.

وكان وزير الخارجية والمغتربين اللبنانية، ناصيف حتى، التقى السفيرة الأمريكية في مقر الوزارة لمناقشة القرار القضائي الذي صدر أخيرا.

وقالت مراسلة "الحرة" في بيروت إن الوزير حتي شدد خلال اللقاء على حرية الإعلام وحق التعبير باعتبارها "حقوقا مقدسة".

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ووصفت السفيرة شيا في مؤتمر صحفي اللقاء بالإيجابي، مضيفة أن "القرار القضائي هو تحييد للأنظار عن الأزمة الحقيقية المتمثلة بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان".

وأكدت شيا أن بلادها "مستعدة لمواصلة مساعدة اللبنانيين طالما تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لمعالجة أسباب الأزمة"، مضيفة "علاقتنا الثنائية قوية وسنواصل تقديم كل ما يعود بالنفع على شعبي بلدينا".