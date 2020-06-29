شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: محافظ الخليل يدعو للالتزام بتعليمات الحكومة لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا محافظ الخليل في فلسطين جبرين البكري اليوم/ الاثنين/ الأهالي للالتزام الكامل بتعليمات الحكومة لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا في محافظات البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن البكري قوله إن اجتماعا ضم نقابة أصحاب صالات الأفراح والأجهزة الأمنية وجهات الاختصاص اتفقوا على الإغلاق الكامل لهذه الصالات التي تسببت في تفشي الفيروس جراء التجمعات وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة، مضيفا أن الطواقم الطبية تعمل بكل طاقتها، ومستشفى دورا الحكومي على استعداد لتقديم الخدمات لـ120 مريضا، كما أن مستشفى حلحول تعمل بطواقمها بسعة 60 سريرا.

وأوضح أن طواقم الطب الوقائي متواجدة في كل التجمعات السكانية في محافظة الخليل، داعيا كل من يشتبه بإصابته بفيروس كورونا التوجه لهذه المراكز لإجراء الفحوصات اللازمة، كما وقامت هذه الطواقم بسحب 1000 عينة أمس من أماكن متفرقة في مدينة الخليل وقراها ومخيماتها، مشيرا إلى أن نتائج هذه المسوحات ستصدر في النشرة المسائية لوزارة الصحة.

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