شكرا لقرائتكم خبر عن براين هوك: طهران استخدمت الأموال لتدمير اليمن وسوريا وغيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المبعوث الأمريكى الخاص ب​إيران​، وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى ​براين هوك​، أن إيران تريد تطوير أسلحتها لمزيد من دعم المنظمات الإرهابية، فقد استخدمت الأموال لتدمير بلدان مثل اليمن وسوريا وغيرها، وحذر براين هوك من تصاعد خطير فى العنف إذا تم رفع الحظر عن التسلح فى إيران ففى الوقت الذى تقدم فيه السعودية كل الدعم لليمنيين وتستثمر فى شعوبها خير استثمار نجد بلدان تنهب شعوبها كما فعل النظام الإيرانى.

وأضاف أن حظر التسلح على إيران يجب أن لا يرفع، فإيران تهدف إلى تطوير أسلحتها لتصديرها إلى أذرعها فى المنطقة"، محذراً من "تصاعد ​العنف​ إذا رفع حظر التسلح عن إيران"، مشيداً بـ"الدعم السعودى لليمن اقتصاديا وسياسيا".

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واستعرض "الجبير" و"هوك" عينات من الصواريخ الإيرانية التى أطلقها الحوثيون على الأعيان المدنية فى السعودية.

وعقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الإثنين، اجتماعا مع براين هوك، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعأون الثنائى وأوجه التنسيق بين البلدين فى مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ومن جهة أخرى ناقش الجانبان التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الخطر الإيرانى على أمن المنطقة، والجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار.