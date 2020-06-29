شكرا لقرائتكم خبر عن آلان بيفانى: لا أنعى مفاوضات صندوق النقد لكن يجب اتباع أداء مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال آلان بيفانى الذى استقال، من منصبه كمدير عام لوزارة المالية، إنه لا ينعى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لكن يجب اتباع أداء مختلف.

كان آلان بيفانى، يتحدث فى مؤتمر صحفى بيروت، بيفانى ثانى عضو بفريق لبنان فى محادثات صندوق النقد يستقيل هذا الشهر.

و كانت إذاعة "صوت لبنان"، قد ذكرت فى وقت سابق، أن مدير عام وزارة المالية، آلان بيفاني، تقدم باستقالته من منصبه.

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وبحسب "صوت لبنان"، فإن بيفانى سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الرابعة من بعد الظهر فى "نادى الصحافة" للإعلان عن استقالته والأسباب التى أدّت إليها.

وقالت قناة الجديد، إن بيفانى يعزو استقالته إلى اعتراضات على طريقة تعامل الزعماء السياسيين مع الأزمة.

وقال بيفانى لقناة الجديد، إن المسار الذى يسلكه لبنان تحفه المخاطر وسيضر بالناس.