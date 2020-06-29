شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل دواعش فى غارات لطيران التحالف على محافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات العراقية، اليوم الاثنين، مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابى خلال سلسلة ضربات جوية لطيران التحألف الدولى على أوكار التنظيم فى منطقة بيجى بمحافظة صلاح الدين.

وقالت غرفة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقى فى بيان لها إنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبحسب أوامر من قيادة العمليات المشتركة العراقية، نفذ طيران التحألف الدولى سلسلة ضربات جوية على أوكار تستخدم للاختباء من قبل عناصر داعش فى سلسلة جبال مكحول فى بيجى بمحافظة صلاح الدين، وقد أسفرت عن قتل جميع العناصر الإرهابية التى كانت داخل هذه الأوكار.

كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أكدت أمس الأحد، أن المرحلة الثالثة من عمليات أبطال العراق حققت أهدافها فى مطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية وتمكنت من تطهير الأراضى وقتل وأسر عدد من الإرهابيين.

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وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجى- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- إن عمليات أبطال العراق الأولى والثانية والثالثة، تمكنت من تحقيق أهدافها العسكرية ونجحت فى المجالين الأمنى والاستخباري، وأسفرت عن نتائج مهمة فى ملاحقة عصابات داعش وتجفيف منابع الإرهاب.

وأضاف أن أهمية هذه العمليات التى تقوم بها الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، تكمن فى أنها لم تترك لفلول عصابات داعش الإرهابية أماكن آمنة، يمكن أن تتخندق بها وتمكنها من القيام بأعمال إرهابية فى المناطق التى تعتبرها ساخنة، فضلا عن اعتماد استراتيجية وتكتيكات جديدة فى ملاحقة فلول داعش تختلف عن سابقاتها.

وأشار إلى أن المعركة مع داعش أمنية واستخبارية فى الوقت الراهن، وأن المناطق التى كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية كخطوط نقل ودعم لوجستى وإدارة للعمليات الإرهابية أصبحت حاليا بيد القوات الأمنية.