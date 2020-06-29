الكويت.. استئناف 30 بالمئة من الرحلات التجارية في أغسطس

أحمد حاتم/ الخليج 365



أعلنت الكويت، الإثنين، موافقة مجلس الوزراء على استئناف تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت، بنسبة 30 بالمئة وفقا للاشتراطات الصحية، اعتبارا من مطلع أغسطس/آب المقبل.



وقال الناطق باسم الحكومة، طارق المزرم، في بيان، إنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي "ذهاباً وإياباً" وفقا لخطة على 3 مراحل، بعد إيقافها منذ بداية أزمة كورونا.



وفي 11 مارس/ آذار الماضي، قررت الكويت تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.



ومع انتهاء ذروة تفشي الفيروس، بدأت عدد من الدول تخفيف القيود الاحترازية، وكذلك استئناف الرحلات التجارية حول العالم، وسط مخاوف من موجة تفشي ثانية للجائحة.

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