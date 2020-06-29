إصابة طفلين شمالي سوريا إثر انفجار لغم من مخلفات "داعش"

حلب (سوري)/ عمر كوباران/ الخليج 365

أصيب طفلان، الإثنين، في مدينة الباب شمالي سوريا، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 بأن اللغم انفجر بأطفال كانوا يلعبون في منطقة السكرية في المدينة، ما أسفر عن إصابة اثنين من الأطفال بجروح.

وأوضحت المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار ونقلت الطفلين المصابين إلى المشفى، دون تفاصيل أكثر.

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وبفضل عملية "درع الفرات" (أغسطس/آب 2016 – مارس/آذار 2017) و"غصن الزيتون" (انطلقت في مارس 2018 واستغرقت 64 يوما) تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تحرير مدن "جرابلس"، و"الباب" و"اعزاز" "وعفرين" (شمالي سوريا) التي كانت بقبضة الإرهابيين.

وكان تنظيم داعش الإرهابي، زرع أعداد كبيرة من الألغام في مدينة الباب ومحيطها، لوقف تقدم الجيشين التركي والوطني السوري تجاه المدينة لتحريرها.



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