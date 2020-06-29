اجتماع للرئاسة التركية يبحث ملفات ليبيا ومكافحة الإرهاب

أنقرة/ الخليج 365

- مجلس الأمن والسياسة الخارجية يجتمع برئاسة متحدث الرئاسة إبراهيم قالن

- الاجتماع بحث العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والأوضاع في ليبيا ومكافحة الإرهاب وخطة الضم الإسرائيلية والعلاقات التركية الأفغانية

بحث "مجلس الأمن والسياسة الخارجية" في الرئاسة التركية، الإثنين، قضايا تتعلق بليبيا والاتحاد الأوروبي ومكافحة الإرهاب.

وذكر مراسل الخليج 365، أن الاجتماع الأسبوعي للمجلس عقد عبر تقنية الفيديو، برئاسة إبراهيم قالن، نائب رئيس المجلس، المتحدث باسم الرئاسة التركية.

وأضاف أن مجلس الأمن والسياسة الخارجية، بحث العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والأوضاع في ليبيا، ومكافحة الإرهاب، وخطة إسرائيل لضم مناطق بالضفة الغربية، والعلاقات التركية الأفغانية.

وأوضح أن المجلس بحث سير علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي في ظل رئاسة ألمانيا للدورة القادمة للاتحاد اعتبارا من 1 يوليو/ تموز ولمدة 6 أشهر.

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وأضاف أن الاجتماع ناقش السياسات التي يمكن توصيتها حيال قضايا الأمن الإقليمي والاقتصاد والهجرة.

الاجتماع ناقش آخر الأوضاع في ليبيا ببعديها الإقليمي والعالمي، وشدد على مواصلة دعم الحكومة الشرعية المعترفة بها من قبل الأمم المتحدة.

وبحث الاجتماع العلاقات التركية الأفغانية بكافة أبعادها، وأكد أن مسار إرساء السلام الجاري بالبلاد سيساهم في الاستقرار السياسي بالبلاد والمنطقة.

كما شدد الاجتماع على عدم قبول موقف إسرائيل التي تستعد لضم مناطق بالضفة الغربية، منتهكة القانون الدولي، داعيا الرأي العام العالمي إلى اتخاذ مبادرات توقف الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار اجتماع مجلس الأمن والسياسة الخارجية إلى تصميم تركيا في مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية وامتداداتها.

وأضاف أن الحرب التي تقودها تركيا ضد الإرهاب تخدم توفير السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.