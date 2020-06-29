البحرين تتحمل 50% من رواتب عاملي الشركات المتضررة من كورونا

أحمد حاتم/ الخليج 365

أقر مجلس الوزراء البحريني، الإثنين، دفع الحكومة 50 بالمئة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرا بفيروس "كورونا" في القطاع الخاص، لمدة 3 أشهر ابتداء من يوليو/تموز 2020.

وذكر المجلس حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بنا"، أن الشركات المستفيدة ستتحدد وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقررت الحكومة أيضا، التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول، لمدة 3 أشهر ابتداءً من يوليو، بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك.

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وأعلن عدد كبير من الدول حول العالم، تقديم حوافز مالية ونقدية لدعم النمو الاقتصادي، وسط التداعيات غير مسبوقة لفيروس كورونا وتصاعد مخاوف الركود.

وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فيروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.

وتضمنت حزمة التحفيز التي تم إقرارها في مارس/ آذار الماضي، تقديم دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران 2020، بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار (690.8 مليون دولار).

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