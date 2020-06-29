الحوثيون يعلنون السيطرة على مناطق استراتيجية وسط وشرق اليمن

اليمن /الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الإثنين، السيطرة على مناطق استراتيجية، في محافظتي البيضاء ومأرب، وسط وشرق البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، أورده في بيان لاحق اطلعت عليه الخليج 365.

وقال سريع إن مسلحي الجماعة "تمكنوا خلال ثلاثة أيام من السيطرة على مساحة تقدر نحو 400 كلم من مناطق في محافظتي البيضاء ومأرب (وسط وشرق اليمن)".

‏‎ وأوضح أنه تم الاستيلاء على مخازن أسلحة وآليات ومدرعات إماراتية وسعودية، كما تم تدمير ما لا يقل عن 20 مدرعة عسكرية.

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وأكد أن تلك العمليات أسفرت عن وقوع أكثر من 250 بين قتيل ومصاب وأسير من قوات العدو (في إشارة للقوات الحكومية).

وتكمن أهمية المناطق التي أعلن الحوثيون السيطرة عليها في قربها من حدود مأرب، وهي المحافظة النفطية التي تعد مقرا رئيسيا للجيش اليمني وآخر معاقل الشرعية، شمالي البلاد.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة اليمنية، كما لم يصدر عنها أي إفادات رسمية بشأن تصريحات الحوثيين حتى الساعة 13:40 ت.غ.

وتقود السعودية التحالف العربي الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، دعما للقوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.

وخلفت الحرب المستمرة منذ 6 سنوات إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

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