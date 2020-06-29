شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مشهد مُخيف لأسراب «الجراد الصحراوي» في أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشرت بصورة كثيفة أسراب من الجراد الصحراوي بالقرب من أبها في منطقة عسير؛ حيث وثق مواطن، اليوم الاثنين كميات هائلة من أسراب الجراد الصحراوي تغزو المسطحات الخضراء على طول الجبال شرقًا وغربًا.

وكانت تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد كشفت، مؤخرًا، عن تشكيل 40 فرقة ميدانية للتصدي للجراد الصحراوي خلال “الموسم المستحدث”.

توقعت الوزارة، ظهور الجراد بعدد من المناطق هي “جنوب الرياض (وادي الدواسر والسليل والأفلاج)، وجنوب شرق عسير (أحد رفيدة، سراة عبيدة، وادي بن هشبل، تثليث، بيشة، طريب، الخنقة، والمراكز التابعة لها)، ومحافظات نجران والصحراء الشرقية منها، ومرتفعات شرق الطائف في منطقة مكة المكرمة”.