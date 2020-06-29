شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يكشف عن عدد الهجمات الحوثية على المواطنين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن ميليشيا الحوثي أطلقت منذ بداية الحرب في اليمن 371 طائرة مسيرة على المملكة و64 سفينة مسيرة مفخخة لعرقلة حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

وأضاف “الجبير” في كلمةٍ له اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية براين هوك: أنه “منذ بداية الحرب في اليمن قامت الميليشيا الحوثية بـ1659 هجومًا على المدنيين في المملكة، وأطلقت الميليشيا 318 صاروخًا بالستيًا إيراني الصنع والمنشأ على مدن وقرى المملكة”.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن “المملكة حريصة على أمن المواطنين والمقيمين وحماية المنشآت، وعلى المجتمع الدولي منع إيران من تصدير الأسلحة ودعم الإرهاب”.

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ختم “الجبير”، بأن إيران تتعامل مع عصابات لترويج المخدرات ودعم الإرهاب، ونحث المجتمع الدولي على تمديد الحظر على بيع الأسلحة لـ”إيران”.

من جانبه، أكد “هوك”، أن المملكة دعمت وقف إطلاق النار في اليمن وفتح مطار صنعاء، مبينًا أنه “ليس هناك أدنى شك بأن الأسلحة الحوثية قادمة من إيران”.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن “إيران تهاجم المملكة عن طريق ميليشيا الحوثي في اليمن، وزعزعت استقرار جميع الدول التي تدخلت فيها”.

وتابع “هوك”: أن “المملكة تستثمر في المستقبل المشرق لشعبها بعكس إيران، وندعم رؤية المملكة 2030″، مردفًا بأنه “نتوقع الأسوأ في المنطقة إذا رفع قرار حظر التسليح على إيران”.