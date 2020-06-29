شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 8 مواطنين ومقيم تورطوا بارتكاب 26 حادثة سرقة في ينبع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكن شرطة محافظة ينبع من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( ثمانية مواطنين في العقد الثاني من العمر ومقيم من جنسية عربية)، تورطوا بارتكاب ( 26) حادثة سرقة من محلات تجارية ومدارس مغلقة وسكن العمالة ودرجات نارية.

وأضاف المتحدث: أنه قد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.