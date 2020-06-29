«أطفال الشارقة» تنمي مهارات منتسبيها بورش عن بُعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تقديم العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة عن بُعد، مستهدفة من خلالها منتسبيها في الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة؛ وذلك ضمن المسارات المعتمدة للمؤسسة؛ وهي: العلوم والتكنولوجيا، والآداب واللغات، والرياضة، والفنون، والمهارات الحياتية والأنشطة، وريادة الأعمال.

وأقيمت ضمن مسار الآداب واللغات، مجموعة من الورش التي هدفت إلى توعية الأطفال بأهمية القراءة، ودورها في استنارة العقول، وحثهم على القراءة والاطلاع، منها «السرد القصصي»؛ حيث قام من خلالها الأطفال باختيار قصص وسردها أمام زملائهم بطريقة الراوي، و«سينما القراءة» التي تم من خلالها عرض قصص بطريقة ابتكارية تجمع بين عرض النص والصوت والتي جعلت الأطفال يعايشون أحداثها كما يعايشون الواقع المشاهد، إضافة إلى ورشتي «هنا البداية»، و«النهاية في جعبتي»، والتي قام الأطفال خلالها بقراءة قصة ووضع نهايات مغايرة للقصة الأصلية، من وجهة نظرهم؛ وتخيل ووضع أحداث جديدة للقصة، أما في ورشة «الشعر والإلقاء» فتعرف خلالها الأطفال إلى الشعر وأنواعه وطرق إلقائه، فضلاً عن اللقاءات التي قام بها أعضاء نادي أطفال الشارقة للتوستماسترز، والتي قدموا خلالها مجموعة من الخطب الارتجالية، والمُعدة.

وضمن نشاط المسرح نفذت العديد من الورش التي عرفت المشاركين إلى طريقة تقمص الشخصية ومعايشتها والتعامل معها على المسرح والأداء عن بُعد؛ ومن ضمنها ورشة «تجسيد شخصيات مختلفة على المسرح»، و«تجسيد قصة»، إضافة إلى ورش المشاهد التمثيلية؛ والتمثيل الإيمائي، وورشة الأداء الصوتي التي قام من خلالها الأطفال بتجسيد مشاهد متنوعة عبرت عن مختلف الجوانب سواءً الحزن أو الفرح، إضافة إلى تفاعل الأطفال مع ورشة «مسرح في بيتي» التي صنعوا من خلالها صناديق خاصة بهم بمواد معادة التدوير واستخدموها كمسرح خاص، إلى جانب ورش لتعلم كيفية تصنيع الدمى الاستعراضية.

أما مسار الفنون فتضمن مجموعة من الورش في الفنون التشكيلية من أبرزها ورشة «الرسم بالشمع» التى تم خلالها التركيز على أهمية التجديد في أساليب الرسم والتعرف إلى طرق مبتكرة، وورشة الرسم ثلاثي الأبعاد التى تخللها تنفيذ الأطفال لبعض النماذج الفنية البسيطة التى تظهر البعد الثالث مع مراعاة النسب، أما في ورشتي «الأزياء» و«الرسم على الملابس» تم تدريب المشاركين على الرسم على القماش بطريقة جديدة وتنفيذ تصاميم الديكورات المنزلية والأزياء، كما قام الأطفال بإنتاج أعمال فنية مبتكرة تحمل القيم الجمالية والفنية، في ورش «تقنيات الألوان»، و«إعادة التدوير»، و«الرسم على المظلات»، و«الرسم بالأعواد»، و«الطباعة»، و«ميكس ميديا».