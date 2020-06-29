ألياف نانوية خشبية لصناعة الأجهزة الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

صمم مهندسون من جامعة ويسكونسن الأمريكية، بالتعاون مع باحثين من مختبر المنتجات الحرجية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية في ماديسون، «ألياف سليلوز نانوية» مستخرجة من الخشب، قوية ومرنة وشفافة وقابلة للتحلل، يمكن استخدامها لصنع «دوائر مرنة» تدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية، ما يساهم في فتح أفاق جديدة للتكنولوجيا، حيث تدخل المادة «النانوية» الجديدة في إنتاج هواتف ذكية يمكن لفها وشاشات رقيقة وأجهزة استشعار شبيهة بالبلاستيك، ويمكن ارتداؤها لمراقبة البيانات الصحية، والطائرات بدون طيار، وشبكات 5G اللاسلكية وأنظمة الاتصالات المتقدمة.

وأجرى الباحثون تجاربهم على مكبر الصوت في اختبار تقنيتهم الجديدة، من خلال تحويل الألياف الخشبية إلى ألياف رفيعة صغيرة قوية ومرنة وشفافة وقابلة للتحلل. وأثبت التصميم فاعليته، وهو ما سيسهم في الاستغناء عن استخدام كمية كبيرة من «نتريد الجاليوم»، مركب كيميائي باهظ الثمن، يعمل بالموجات الدقيقة ويدخل في الصناعات الإلكترونية.

وقال ما جاك أستاذ الهندسة الكهربائية، وهندسة الكمبيوتر: يتميز هذا الاكتشاف بإمكانية تحلل الدوائر واحتراقها بسهولة ما يسهم في الحد من النفايات الإلكترونية.