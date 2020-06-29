مجلس دبي يختتم البرنامج التدريبي لـ «سباق بوكاري سوِت» الأربعاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم، الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي للمشاركين في «سباق بوكاري سوِت» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة بوكاري سوِت اليابانية الرائدة في صناعة المشروبات الرياضية، والذي ينطلق في 3 يوليو المقبل، ويتضمن المنافسة في الجري لمسافتي 5 و10 كيلومترات.

ويقدم المدرب العالمي ماركو سكيلاتشي الحصة التدريبية الأخيرة في الساعة السادسة مساء الأربعاء، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي وبوكاري سوت، وتبث عبر حساب مجلس دبي الرياضي على منصة الإنستغرام، وكانت الحصص التدريبية قد استمرت على مدار شهر كامل قُدمت خلالها نصائح وتدريبات مجانية على يد نخبة من أفضل المدربين الدوليين، ومن بينهم أولي بروم مدرب الألترا ماراثون، والمدرب الشهير دانيل بورنفنتشر، والمدربة سلمى إسماعيل.

وحضر الحصص التدريبية المئات من المتابعين والراغبين في المشاركة في «سباق بوكاري سوِت» من مختلف المناطق للاستفادة من النصائح التي قدمها المدربون العالميون وخبراء تدريبات اللياقة البدنية، استعداداً للمشاركة في السباق، حيث تسهم التدريبات في زيادة اللياقة البدنية للمشاركين حتى يتمكنوا من إكمال السباق دون حدوث إصابات.

ويغلق باب التسجيل للمشاركة في السباق في الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء «1 يوليو»، وتتاح المشاركة في السباق لجميع أفراد المجتمع من كافة المستويات البدنية والأعمار من داخل وخارج الدولة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.

وستكون المشاركة في السباق مفتوحة للجري في أي مكان، سواء على الشواطئ أو الحدائق أو على أجهزة الجري في المنزل ومراكز التدريب البدنية، ويتميز السباق بأنه يجمع بين السباقات الافتراضية والفعلية، كما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من خلال استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لتقوية المناعة.

وينطلق «سباق بوكاري سوِت» من الساعة 12:00 صباح يوم 3 يوليو، ويستمر على مدار 24 ساعة حيث يمكن للمشاركين اختيار الفترة المناسبة لهم للتنافس خلال هذا التوقيت، كما يمكنهم الاختيار بين فئات السباق، حيث يتضمن السباق المنافسة في فئات الذكور والإناث لمسافة 5 كيلومترات، والذكور والإناث لمسافة 10 كيلومترات، وأصحاب الهمم لمسافة 5 كيلومترات، وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى في كل فئة من هذه الفئات على جوائز قيمة.