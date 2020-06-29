«مواصفات» تضيف 5 متطلبات فنية لزيادة كفاءة الحافلات المدرسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تفاصيل التحديث على المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة باشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء، أمس الاثنين، والتي تضمنت 5 متطلبات فنية إضافية تم إدراجها، بحيث تضمن أعلى درجات الأمان والسلامة للطلاب والتلاميذ عند انتقالهم بالحافلات، وصعودهم وهبوطهم منها، وكذا عند وجودهم على متنها.

واستندت الهيئة في تحديث المواصفة القياسية الإماراتية «المركبات - اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية» والتي حملت رقم UAE.S 5012:2020، إلى أفضل المعايير العالمية في الأمان والسلامة، بتركيز واضح على تعزيز كفاءة الحافلات المدرسية في الإمارات، معتمدة على أحدث الحلول التقنية في هذا الشأن.

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن تطوير المواصفة القياسية الإماراتية لاشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية، يأتي ضمن مسيرة التحديث المستمرة في الهيئة للأنظمة والمواصفات واللوائح الفنية، من أجل الارتقاء بمستويات السلامة والوصول بها إلى حدود ريادية إقليمياً ودولياً، كما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي للهيئة، المتمثل في رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة.

متابعة ذكية

وأوضح أنه اعتباراً من الآن، ستلتزم الحافلات المدرسية بتركيب التجهيزات التقنية بما يمكن إدارة المدارس والمشرفين والسائقين ورجال المرور من متابعة الحافلة والطلبة في إطار الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، كما عملنا على تحقيق الاستفادة القصوى من التطورات الفنية والذكاء الاصطناعي من خلال الإلزام بتركيب منظومات في الحافلات تعمل على تنبيه السائقين والمشرفين عند نسيان أو بقاء أحد من الطلبة في الحافلة بعد مغادرة الطلاب.

وأضاف: ومن أجل منع الحوادث الناجمة عن نشوب حريق في غرفة المحركات بالحافلة المدرسية، تم تطوير آلية لاستخدام تقنية الإطفاء الذاتي لها قبل انتشارها.

كاميرات مراقبة

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كما أوضح المعيني أن المواصفة ألزمت الحافلات كذلك بتوفير نظام أمان لخزانات الوقود وحمايته بغطاء معدني صلب، كذلك إلزامية تزويد الحافلة بكاميرات تسجيل ومراقبة لحركة المركبات الأخرى في الطريق، خصوصا عند توقف الحافلة وعند صعود ونزول الطلاب حرصا على سلامتهم والحيلولة دون وقوع حوادث أو ضرر للطلاب.

طفايات حريق

وتابع: الحافلات المدرسية ستصبح ملزمة كذلك بطفايات للحريق وفقاً لحجم الحافلة (متوسطة أو كبيرة)، وتزويد الحافلة المدرسية بوسيلة للحد من السرعة القصوى، بحيث لا تزيد على 80 كم/ ساعة من أجل ضمان سلامة الطلاب.

كذلك منعت المواصفة، إمكانية أن تفتح نافذة الحافلة المدرسية لأكثر من 20 سم أفقياً أو عمودياً، وتوفير وسيلة يدوية للتحكم في فتح الأبواب من الخارج في حالات الطوارئ.

معدلات الأمان

وشدد مدير عام «مواصفات»، على أن هذه التحديثات تهدف بشكل رئيس إلى رفع معدلات الأمن والسلامة والجودة في الحافلات المدرسية من خلال استخدام وتركيب التجهيزات اللازمة وعوامل الأمان المناسبة والحلول التكنولوجية التي تضمن زيادة معدلات السلامة للطلاب، وكذا تحقيق أعلى درجات الطمأنينة لدى الأسر وأولياء الأمور.