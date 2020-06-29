إيران: 162 وفاة في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، الاثنين، تسجيل 162 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى عدد وفيات يسجل منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد في فبراير شباط. وسجل أعلى عدد وفيات قبل ذلك مطلع إبريل نيسان، حين أحصيت 158 وفاة خلال يوم واحد في بلد هو الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في مؤتمر صحفي إن «هذا الارتفاع (في عدد الوفيات) هو انعكاس في الواقع لأدائنا الشامل، إن كان على مستوى إعادة فتح (الاقتصاد) أو على على مستوى احترام المعايير الصحية».