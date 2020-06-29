«نقل عجمان» تناقش النتائج المحققة خلال أزمة «كورونا»

استعرض المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام هيئة النقل في عجمان، نتائج العمل عن بعد وثماره وتأثيراته الحالية والمستقبلية على خطة سير العمل، مؤكداً أن الهيئة أثبتت نجاح المبادرة وقدمت نموذجاً يحتذى به لمنظومة العمل عن بعد، حيث عملت على توفير التدريب اللازم للموظفين العاملين عن بُعد لضمان جودة عملهم ووفرت الآليات التقنية والأنظمة الفعالة لتمكين الموظفين بالعمل عن بعد دون التأثير في كفاءة سير العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي، الذي عقده مجلس إدارة الهيئة عبر الاتصال المرئي برئاسة محمد عبدالله بن علوان رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمديرين التنفيذيين.

وأشاد محمد بن علوان بجاهزية الهيئة في مجال إدارة الأزمات وتذليل العقبات وقدرتها على تدارك ومواجهة التحديات المفاجئة بتطبيق كافة الممارسات والحلول الفعالة والمبتكرة.

وناقش المجلس خطط التعافي التي تم اقتراحها للتعامل مع مرحلة ما بعد كورونا، مع الأخذ في الاعتبار كافة المستجدات لاسترداد واستمرار الإنتاجية وخطة سير العمل بكفاءة تامة، كما تمت مناقشة الآليات والتوقعات للتصدي للأزمات المستقبلية لتقليص آثارها السلبية وأخذ أوجه الإيجابية، وذلك لتحقيق نتائج مرضية في كافة المجالات المتأثرة بالأزمة.

واستعرض الاجتماع أعمال الهيئة والنتائج المحققة خلال الأزمة، وأهم التحديات التي واجهتها الهيئة والقطاعات وآثارها الإيجابية والسلبية في الوقت الحالي وفي المستقبل وتم الاطلاع على تقرير وإحصائيات الهيئة خلال الأزمة وبعدها.