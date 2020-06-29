«الشارقة للتعليم الخاص» تعلن عن استئناف الدراسة في مدارسها العام المقبل

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن إمكانية استئناف الطلبة دراستهم العام المقبل في جميع المدارس الخاصة بالإمارة وفق الضوابط والاشتراطات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية،

ويأتي قرار استئناف الدراسة خلال الموسم الدراسي المقبل، ضمن خطة شاملة ترتكز على التزام المؤسسات التعليمية بالتدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية، ومتابعة حثيثة لمستجدات وتقييمات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لضمان أعلى معايير السلامة والحماية للطلبة، ولجميع العاملين في الحقل التعليمي من الكوادر التعليمية والإدارية وعمال المساعدة، وبما يضمن صحة وسلامة المجتمع المدرسي ويمنح المدارس المرونة في الاستجابة لمتطلبات التغيير.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس الهيئة، أن قرار استئناف الدراسة في جميع المدارس الخاصة، يعبر عن قدرة ومكانة الدولة في مواجهة الأزمات، وحرصها على استمرارية التعليم باعتباره حقاً إنسانياً، يصاحبه اهتمام بالغ في تأمين صحة وسلامة الطلاب والكوادر العاملة في المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن الهيئة ستعمل على التواصل بشكل مباشر ودائم مع كافة المدارس الخاصة في الإمارة متعاونة مع عدد من الجهات والمؤسسات للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في المؤسسات التعليمية والتزام الكوادر الإدارية والتدريسية بها وتطبيقها بوعي وحذر شديد لأجل الوقاية من كوفيد 19، معلنة عن جولات تفتيشية مجدولة سيتم تنفيذها استعداداً للعام الدراسي وأخرى عند عودة الطلبة إلى مدارسهم.

وأوضحت أن عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة ستكون وفق خطة ممنهجة، ترتكز بشكل أساسي على المستجدات الصحية، لضمان عودة آمنة، إضافة إلى الاستئناس برأي الميدان التربوي الذي توليه الهيئة أهمية بالغة، حيث عقدت الهيئة عدداً من الاجتماعات مع كافة إدارات المدارس الخاصة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن العودة إلى المدارس بطريقة صحيحة تضمن سلامة الطلبة والكوادر العاملة بهدف إشراكهم في عملية اتخاذ القرار وبما يخدم مصلحة الطلبة.

واستعرضت الهاشمي الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتباعها والتي أقرتها الحكومة الاتحادية أبرزها الالتزام بقياس درجة الحرارة لكل من يدخل إلى الحرم المدرسي بشكل يومي، بما في ذلك الكوادر العاملة من هيئات تعليمية وطلبة وغيرهم، الحفاظ على تطبيق إجراءات التباعد الجسدي المعتمدة من قبل الجهات الصحية المعنية في الدولة، وتقليل القدرة الاستيعابية في الفصول الدراسية، والعمل على تعقيم مباني المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية والمختبرات وغيرها من المرافق بشكل دوري وفق توصيات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والعمل على تنظيم وإدارة اليوم المدرسي للطلبة بما في ذلك أوقات الوجبات الغذائية بما يضمن التباعد الجسدي للطلبة، والحرص على الحد من التجمعات وتعليق الأنشطة الجماعية مثل الرحلات المدرسية والاحتفالات والألعاب الرياضية والمعسكرات الطلابية، وتخفيض القدرة الاستيعابية للحافلات المدرسية بحيث لا تتعدى 30% لضمان تحقيق التباعد الجسدي، وقياس حرارة كل راكب إلى الحافلة قبل الصعود إليها، مع الالتزام بمنع دخول الأفراد العاملين في خدمات الدعم والصيانة أثناء دوام وحضور الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية، مطالبة ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية بتعيين مسؤول صحة وسلامة مدرّب في كل مدرسة، بالإضافة إلى كادر تمريضي مرخّص، لضمان الالتزام الاحترازي بتطبيق التعليمات والضوابط والاشتراطات .

وأكدت سريان الإجراءات والضوابط على كافة المدارس دون استثناء، مشيرة إلى أهمية الاستئناس والتشاور بين مديري المدارس وكوادرها الإدارية والتدريسية، لتحديد الشكل الأنسب لعودة الطلبة إلى الحرم المدرسي في موعد أقصاه الخامس من يوليو المقبل.