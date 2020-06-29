الأربعاء.. عودة موظفي حكومة عجمان بنسبة 75%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان زيادة النسبة المقررة للعودة إلى مقار العمل كحد أدنى 75% اعتباراً من يوم غد الأربعاء، أول يوليو، في إطار العودة التدريجية لموظفي كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان، على أن تتزايد تدريجياً بناء على المستجدات.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة، وبناءً على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020م بشأن الإدارة الفعالة للأزمات في حكومة عجمان، وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2020م بشأن القرارات التنفيذية اللاحقة للاجتماع الرابع للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان للعام 2020م.

ونص التعميم على استمرار استثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة شريطة ألا تتطلب مهامهم الوظيفية وطبيعة عملهم ضرورة التواجد في مقر العمل، وتضم حالات الاستثناء، الموظفات الحوامل بناءً على تقارير طبية معتمدة، والمصابين بأمراض مزمنة والأمراض التنفسية وحالات ضعف المناعة بناءً على التقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، والموظفين من فئة كبار السن (فوق 60 عاماً)، وأصحاب الهمم، والموظفات اللاتي لديهن أبناء ملتحقين بالدراسة من الصف التاسع فما دون وذلك حتى انتهاء العام الدراسي الحالي.

كما تم تأكيد ضرورة التزام الجهات الحكومية كافة، بإجراء الفحوصات الدورية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) للموظفين.

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي- مدير عام الدائرة أن القرار جاء بهدف تنظيم بعض المستجدات الخاصة بالعودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية في إمارة عجمان، ولضمان استمرارية الأعمال والخدمات في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید 19».

وحث السويدي جميع الجهات الحكومية والموظفين كافة، إلى التقيد بإجراءات السلامة وفق الأدوات والإرشادات الصحية المعمول بها في الدولة، بما يضمن استمرارية العمل والحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين.