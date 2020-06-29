مقتل 23 مدنياً بقصف صاروخي على سوق للماشية بأفغانستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان: إن ما لا يقل عن 23 مدنياً قتلوا في إقليم هلمند في جنوبي أفغانستان، وأصيب عشرات بجروح عندما سقطت صواريخ على سوق للماشية الاثنين.

وتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات بشأن الهجوم الذي وقع على سوق أسبوعي يقام في الهواء الطلق في منطقة سانجين، حيث تجمع مئات من مناطق مجاورة لبيع وشراء الغنم والماعز. وقال متحدث باسم حاكم إقليم هلمند: إن بضعة صواريخ أطلقها مقاتلو طالبان سقطت قرب سوق الماشية، وهو ما أسفر عن مقتل 23 مدنياً، منهم أطفال.

من جانب آخر، رفض الكرملين، الاثنين، تقارير إعلامية تشير إلى أن القوات الروسية عرضت دفع مبالغ لمتشددين مرتبطين بحركة طالبان لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان، ووصفها بأنها «أكاذيب».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد: إنه لم يطلع من قبل على جهود المخابرات العسكرية الروسية التي تتحدث عنها التقارير، وانتقد تقريراً أوردته صحيفة «نيويورك تايمز».

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين رداً على سؤال عن هذه التقارير في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: إن وسائل الإعلام يجب أن تنتبه لتصريحات ترامب. وأضاف أن الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يناقشا قط مثل هذه المزاعم.