شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 3943 إصابة جديدة بكورونا و2363 حالة شفاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، عن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 186436 حالة. وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 2363 حالة شفاء، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 127118 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 57719، وبلغ عدد الحالات الحرجة 2285 حالة.

وكشفت الوزارة السعودية أيضاً عن تسجيل 48 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1599حالة وفاة.

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