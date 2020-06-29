شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد و البابا فرنسيس يؤكدان أهمية التضامن الإنساني للقضاء على الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، تناول العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات والفاتيكان وسبل دعمها ودفعها إلى الأمام بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين، كما تناول الاتصال مستجدات جائحة «

وفي هذا السياق أكد الجانبان أهمية التضامن الإنساني في التصدي لهذه الجائحة، وترجمة مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في أبوظبي خلال العام الماضي إلى خطوات ومبادرات عملية تسهم في تعزيز استجابة العالم لها، سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي أو الطبي و غيرها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع قداسة البابا فرنسيس في الدعوة إلى التعاون الدولي في التصدي للمخاطر التي يمثلها فيروس كورونا.

من جانبه شكر قداسة البابا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعاون دولة الإمارات مع الفاتيكان في تقديم المساعدات الطبية والغذائية إلى المتضررين من فيروس «كورونا» خاصة شعوب الأمازون في جمهورية البيرو، حيث أقامت جسراً جوياً لنقل 40 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية للمتضررين في مناطق الأمازون.

وأثنى قداسة البابا على النهج الإماراتي الإنساني المتمثل في مد يد العون للكثير من المجتمعات والدول في العالم في مواجهة الفيروس.

وتستهدف المساعدات الأخيرة المحتاجين في مدينة إيكيتوس في البيرو، وهي مدينة يقطنها أربعمئة ألف نسمة وتقع على أحد منعرجات نهر الأمازون في غابة الأمازون الكثيفة في البيرو.

كانت دولة الإمارات قد قدمت منذ بداية أزمة «كورونا» العالمية مساعدات طبية وإنسانية بلغت حوالي ألف طن استفاد منها ما يقارب 963 ألفاً من العاملين في القطاع الصحي في 68 دولة حول العالم بهدف دعم جهود الدول في مواجهة جائحة «كورونا».. وذلك انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الإنساني الثابت في التضامن والتعاون مع دول العالم وشعوبها خاصة خلال أوقات المحن والأزمات ومواجهة التحديات المشتركة. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، تناول العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات والفاتيكان وسبل دعمها ودفعها إلى الأمام بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين، كما تناول الاتصال مستجدات جائحة « كورونا » على المستوى العالمي، والجهود المبذولة في مجابهتها.وفي هذا السياق أكد الجانبان أهمية التضامن الإنساني في التصدي لهذه الجائحة، وترجمة مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في أبوظبي خلال العام الماضي إلى خطوات ومبادرات عملية تسهم في تعزيز استجابة العالم لها، سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي أو الطبي و غيرها.وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع قداسة البابا فرنسيس في الدعوة إلى التعاون الدولي في التصدي للمخاطر التي يمثلها فيروس كورونا.من جانبه شكر قداسة البابا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعاون دولة الإمارات مع الفاتيكان في تقديم المساعدات الطبية والغذائية إلى المتضررين من فيروس «كورونا» خاصة شعوب الأمازون في جمهورية البيرو، حيث أقامت جسراً جوياً لنقل 40 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية للمتضررين في مناطق الأمازون.وأثنى قداسة البابا على النهج الإماراتي الإنساني المتمثل في مد يد العون للكثير من المجتمعات والدول في العالم في مواجهة الفيروس.وتستهدف المساعدات الأخيرة المحتاجين في مدينة إيكيتوس في البيرو، وهي مدينة يقطنها أربعمئة ألف نسمة وتقع على أحد منعرجات نهر الأمازون في غابة الأمازون الكثيفة في البيرو.كانت دولة الإمارات قد قدمت منذ بداية أزمة «كورونا» العالمية مساعدات طبية وإنسانية بلغت حوالي ألف طن استفاد منها ما يقارب 963 ألفاً من العاملين في القطاع الصحي في 68 دولة حول العالم بهدف دعم جهود الدول في مواجهة جائحة «كورونا».. وذلك انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الإنساني الثابت في التضامن والتعاون مع دول العالم وشعوبها خاصة خلال أوقات المحن والأزمات ومواجهة التحديات المشتركة. (وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد و البابا فرنسيس يؤكدان أهمية التضامن الإنساني للقضاء على الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.