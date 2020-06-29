«الشؤون الاستراتيجية» في دبي يناقش الارتقاء بالخدمات الحكومية

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عُقد عن بُعد، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس، حيث تمت مناقشة مجموعة من سياسات الارتقاء بالخدمات الحكومية، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالارتقاء بقدرات البنية التحتية وغيرها من النقاط المدرجة على جدول الأعمال.

وقد اطلع المجلس خلال الاجتماع على نتائج دراسة ركزت على سبل الارتقاء بالخدمات الحكومية في مراكز الخدمة لدى الجهات الحكومية، أعدها مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالتنسيق مع دائرة المالية ودائرة الموارد البشرية، ودائرة مدينة دبي الذكية.

وشملت الدراسة خمسة أنواع رئيسية من القنوات المعتمدة في حكومة دبي تقدم أكثر من 2250 خدمة، منها 274 رئيسية يتم العمل على تحويلها جميعاً إلى خدمات رقمية، لتعزيز التوجهات العامة نحو التحوّل الذكي، وتوفير الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية.

وخلصت الدراسة إلى وضع خطة لتصور شامل للمراكز المشتركة والمراكز الذكية المشتركة، لتوحيد الجهود وإثراء تجربة المتعامل وزيادة كفاءة القنوات الحكومية، وتوجيه وتثقيف المتعاملين بالخدمات الرقمية.

وفي إطار رؤية حكومة دبي وتوجهاتها لتعزيز ورفع كفاءة بنيتها التحتية لاستيعاب النمو السكاني المتوقع في المستقبل، استعرضت بلدية دبي خلال الاجتماع استراتيجية الإمارة لمياه الصرف الصحي، حيث ركز العرض على النظام الحالي لمحطات الرفع في الإمارة والتوقعات المستقبلية للنمو السكاني ومياه الصرف الصحي، والخيارات المستقبلية لمنظومة الصرف الصحي.

كما تطرق العرض إلى نسبة التوقعات المستقبلية للنمو السكاني في دبي؛ الأمر الذي يسفر عن زيادة تفوق 50% في كميات مياه الصرف الصحي.

ومن المتوقع أن يسفر مشروع الأنفاق العميقة بالشراكة مع القطاع الخاص عن تطوير كفاءة وفاعلية منظومة الصرف الصحي. وتضم دبي 13 محطة ضخ رئيسية وأكثر من 70 محطة فرعية، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطات إلى نحو مليون متر مكعب يومياً، ويصل استهلاكها من الطاقة إلى 273 جيجاوات في الساعة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي، من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات ضمن مختلف القطاعات، في سبيل بلوغ الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقق سعادة ورفاه المجتمع.