إعلان قائمة منتخب الجوجيتسو للمشاركة في الألعاب الشاطئية بالصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اختيار القائمة المبدئية للاعبين واللاعبات المرشحين لتمثيل المنتخب في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية المقرر إقامتها بمدينة سانيا بالصين خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر من العام الجاري.

وأكد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية أن القائمة تضم كلاً من سعيد جمعة سالم المزروعي، وخالد اسكندر الطاهر البلوشي، وسلطان علي العويس، وحمد محمد علي نواد، ومحمد علي السويدي، وهزاع خالد حمد القبيسي، وعبدالله صالح عبدالله الجنيبي، ومهدي خالد العولقي، ومهرة صالح الهنائي، وحصة ثاني الشامسي، وأشواق الخوري، وعليا هلال الظنحاني، وبشاير فارس المطروشي، ومها صالح الهنائي، وريم العبيدلي، وعذاري محمد الشامسي.

وأشار إلى أنه سيجري تقليص هذه القائمة من خلال الجهاز الفني المكون من المدير الفني راموس ليموس والمدرب إبراهيم الحوسني والمدربة مارينا ريبيرو، إلى 4 لاعبين و4 لاعبات لخوض النزالات في فئتين من الأوزان لكل من البنين والبنات.

وشدد المنهالي على أن مشاركة المنتخب في هذه البطولة تشكل فرصة مناسبة لعودة اللاعبين إلى أجواء المنافسات الدولية بعد فترة التوقف التي تجاوزت 3 أشهر، مشيراً إلى أن اللاعبين يتمتعون بقدر عال من المسؤولية، حيث استفادوا من المعسكر المغلق الذي أقيم في شهر مايو الماضي، ويستثمرون أوقاتهم حالياً في تعزيز لياقتهم البدنية ومستوياتهم الفنية.

وأضاف أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي ينتهج استراتيجية مدروسة لنشر وتطوير اللعبة، وصقل اللاعبين لتأهيلهم للمنتخبات الوطنية، ما عزز مكانة الدولة في اللعبة على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية، وجعل من أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية ومقراً للاتحادين الآسيوي والدولي.