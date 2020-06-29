الأرشيف الوطني يمدد فترة استلام مشاركات «المؤرخ الشاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قرر الأرشيف الوطني، بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، تمديد فترة استلام أعمال جائزة المؤرخ الشاب في دورتها الحادية عشرة (2019-2020) إلى الثاني من أغسطس/ آب 2020، وذلك بسبب الظروف الراهنة، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم، ما جعل المدارس ترجئ النشاطات الطلابية، وتتأخر في تسليم أبحاث الجائزة في الوقت المحدد، لذا ترك الأرشيف الوطني الباب مفتوحاً أمام الطلبة الراغبين في المشاركة بالنسخة الحادية عشرة من الجائزة، وأفسح لهم الوقت الكافي والفرصة التي تمكنهم من المشاركة، وصاحب الإعلان عن تمديد استلام أعمال الجائزة إضافة موضوعات جديدة إلى محاورها، وجاءت الموضوعات الجديدة من وحي المرحلة الراهنة التي يعيشها العالم.

وتنسجم الموضوعات التي أضيفت إلى محاور جائزة المؤرخ الشاب في دورتها الحالية مع الظروف الراهنة التي عاشها الطلبة، ما يمكنهم من سبر أغوار المرحلة، وتوثيق الحقائق التي تثري ذخيرتهم العلمية، وبهذا الصدد فإن أمام الطلبة الفرصة الكافية للمشاركة في الموضوعات الجديدة التالية: دراسة حول استراتيجية الدولة في مكافحة وباء (كوفيد 19) المعروف بفيروس كورونا المستجد والتصدي له، جهود أصحاب السمو الشيوخ، لاسيما صاحب السمو الشيخ محـمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محـمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، فعالية برنامج التعقيم الوطني، وتفاعل الشعب مع توجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة المجتمع على رأس أولوياتها، البحث في تاريخ الأوبئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي، وكيف تصدى لها مجتمع الإمارات قبل قيام الاتحاد؟ الفائدة التي حققها الطلبة في فترة التعقيم الوطني والتباعد الاجتماعي في تحفيز التقارب الأسري والتواصل مع كبار المواطنين، مخرجات «خليك في البيت» وتسجيل وتدوين قصص ووقائع التاريخ الشفاهي من الرواة، وكبار المواطنين في هذه الفترة.