جونسون يريد تحريك الاقتصاد.. «على طريقة روزفلت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه يريد أن يستوحي من الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي طبق «الاتفاق الجديد» في الثلاثينات لتحريك اقتصاد بريطانيا الذي تضرر كثيراً بفيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون لإذاعة «تايمز راديو»، الاثنين، «أعتقد أن الأوان قد حان لتطبيق مقاربة روزفلت في بريطانيا» في إشارة إلى سياسة النهوض من خلال الطلب وتدخل الدولة بعد الكساد الكبير في الثلاثينات.

وكان جونسون يتحدث عشية خطاب يعلن خلاله برنامجاً كبيراً للاستثمارات في البنى التحتية للبلاد. وخلال حملته الانتخابية تعهد بضخ الملايين في الخدمات العامة.

وأضاف «ما سنفعله خلال الأشهر المقبلة هو مضاعفة برنامجنا الأصلي الذي كان يركز على الاستثمارات لصالح البنى التحتية والتعليم والتكنولوجيا لتوحيد البلاد».

ويشمل البرنامج خطة لإعادة إعمار المدارس بقيمة مليار جنيه (1,1 مليار يورو) ويبدأ في 2020-2021 ويتعلق بخمسين مشروعاً في مرحلة أولى.

وسيعرض وزير المال الموازنة في الخريف كما ذكر جونسون مؤكداً أن لا عودة إلى التقشف الذي عرفه البريطانيون قبل 10 سنوات عندما كان المحافظ ديفيد كاميرون في السلطة.

وأدت تدابير العزل إلى انهيار إجمالي الناتج الداخلي في بريطانيا بـ20,4% لشهر نيسان/إبريل وحده، في سابقة تاريخية. ودون مساعدة إضافية من الدولة، قد تبلغ البطالة معدلات غير مسبوقة منذ الثمانينات متخطية الـ3,3 مليون عاطل عن العمل في 1984 كما نقلت «ذي اوبزرفر» الأحد عن تحليل لمكتبة مجلس العموم.

وقال جونسون «أعتقد بالطبع أن الأشخاص سيدركون أنه سيكون من الصعب تخطي هذا الأمر». وتابع «شهدنا تراجعاً كبيراً في إجمالي الناتج الداخلي ويعلم الجميع أننا عندما سنخرج من هذا المأزق سنواجه أوقاتاً عصيبة لكن اقتصاد بريطانيا ديناميكي ومتين بشكل كبير وسنتخطى هذه المرحلة بصورة جيدة جداً».

(أ.ف.ب)