كلبان يحتجزان أرجنتينياً في البيرو بسبب «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مغامر أرجنتيني احتجز في البيرو بسبب إغلاق الحدود للحد من تفشي «كورونا»، إنه يريد العودة إلى بلده، لكن ليس من دون كلبيه اللذين تبناهما خلال رحلاته.

قال راكب الأمواج مايكل جرايف البالغ 33 عاماً لوكالة:فرانس برس: ننتظر في ليما رحلة إنسانية تأخذ كلبي حتى نتمكن من السفر إلى الأرجنتين.

والبيرو هي ثاني أكثر البلدان تضرراً بفيروس«كورونا» في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل مع أكثر من 260 ألف إصابة وأكثر من 8400 وفاة.

بعد السير على قدميه وركوب الدراجة في معظم أنحاء بيرو لمدة 40 يوماً، وصل جرايف إلى ليما حيث يمضي الليالي مع الحيوانين في خيمة قرب السفارة الأرجنتينية.

وتابع جرايف من بلدة بورتوريكو، شمال شرق، التي أسسها مستوطنون سويسريون وألمان: أنتظر رداً من حكومتي. قال لي المسؤولون إنه لا توجد رحلات جوية وإن الحيوانات الأليفة لا يمكنها دخول الطائرة.

وروى الشاب أنه بدأ رحلته عبر أمريكا الجنوبية قبل انتشار الوباء. وفي طريقه عبر كولومبيا والإكوادور عثر على كلبين وأطلق عليهما (شامو ونيلو).

وأضاف: لم يتخليا عني ولا أنوي التخلي عنهما. سآخذهما معي جواً أو براً.

وقال إنه اشترى شامو من فنزويلي بينما كان يسير عبر كولومبيا وحصل على نيلو في الإكوادور.

وأضاف: أردت السفر لأنني كنت أحتاج للتعرف على أمريكا اللاتينية والثقافات والسكان.