دكار تحارب زحف الأسمنت إلى شواطئها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لسنوات، استهدف المطورون ساحل دكار لتشييد فنادق فاخرة وعقارات فخمة متحايلين على القوانين التنظيمية للبناء، لكن مع انخفاض نسبة المساحات العامة، بدأ السكان المحليون يشكون من تدمير الشاطئ وعدم تمكنهم من الوصول إلى بعض المتنفسات الأخيرة في هذه المدينة المكتظة.في أواخر شهر مايو أيار، أزيل جزء كبير من جانب تلة بركانية على شاطئ البحر في العاصمة السنغالية دكار، لإفساح المجال أمام تشييد فندق.وقال مامادو ميجناني ديوف، وهو مسؤول في مجموعة «فوروم سوشل» المحلية التي تحاول منع إنشاء المزيد من الأبنية، إن رجلاً ظهر في ذلك اليوم يحمل التصاريح والرخص اللازمة يرافقه عمال لبدء عمليات الحفر.وأوضح «يجب ألا يبني أحد في هذا المكان» موضحاً أن التلة التي تضم منارة المدينة، هي موقع محمي.وقد أثارت تلك الحادثة احتجاجات بالإضافة إلى نقاش وطني حول طريقة الحفاظ على الشاطئ.

أضرار كبيرة

تعد هذه المنطقة أحد المعالم البارزة في دكار، وهي أحد الموقعين المعروفين باسم «ماميل»، وهي محاطة أصلاً بمواقع البناء.

وأوقفت الشرطة المحلية أعمال البناء بعد الضجة التي أحدثها هذا المشروع، لكن مازالت هناك حفر كبيرة على جانب التل.

وقال ديوف وهو يقف وسط الأنقاض عند سفح التل «لقد تسببوا في الكثير من الضرر».

وأضاف «لماذا يعتقد عدد قليل من أصحاب الامتيازات أنهم فقط من يملك الحق في الوصول إلى الساحل وخصخصته؟»

ولفت وزير التحضر السنغالي عبد الكريم فوفانا لوكالة فرانس برس إلى أن الحكومة تعمل على قانون لحماية الخط الساحلي.

لكنه أوضح أن صكوك ملكية الأراضي وتصاريح البناء الممنوحة خلال فترة الحكومات السابقة تعني أن العديد من المشاريع الجارية يرجح أن تمضي قدما.

والسنغال هو بلد فقير يبلغ عدد سكانه 16 مليون نسمة وتسير فيه التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع القلق المتزايد بشأن القضايا البيئية.

قانون الأقوى

قالت ماريان أليس جوميس، وهي مسؤولة حكومية محلية تكافح عمليات البناء على الساحل، إن معظم المباني في دكار غير قانونية في حين يسيء العديد من المسؤولين الحكوميين المحليين فهم قوانين البناء.

دخلت بلدية جوميس ميرموز-ساكري-كور في نزاع حول تطوير مجمع سكني قرب أحد شواطئ دكار العامة الرئيسية ما يثير المخاوف من خصخصتها. ويملك المطورون تصريحاً لكنهم حصلوا عليه من بلدية مجاورة.

ووصف رئيس بلدية ميرموز بارتيليمي دياز المشروع بأنه «هجوم صارخ» على الأملاك العامة وهو سيؤدي إلى تآكل السواحل.

وقال فوفانا إن الحكومة ملتزمة بحماية الخط الساحلي لكنه حذّر من أنه من المستحيل إيقاف عمليات البناء في بعض الحالات.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إصدار قانون جديد لحماية الشاطئ في الوقت الذي تحاول فيه مساعدة السلطات المحلية على تقييم الطلبات بشكل صحيح لإعطاء التصاريح.

وتابع «يجب أن ننقذ أجزاء الساحل المتبقية حتى يتمكن سكان السنغال ودكار من الوصول اليها».

ومع ذلك يصر السكان المحليون على أن كل أعمال البناء يجب أن تتوقف.

قال بالا ماجاسا البالغ من العمر 43 عاما والذي يملك مكاناً صغيراً على الشاطئ المحاط بالأبنية أسفل منطقة «ماميل» إنه يخشى أن تؤخذ منه رقعته الرملية الصغيرة مضيفاً «إنه قانون الأقوى». (أ.ف.ب)