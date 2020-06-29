شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى يعلن موت فيروس كورونا فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الأردنى سعد جابر اليوم الاحد، ان فيروس كورونا المستجد في الأردن "نشف ومات" ولا توجد حالات داخل المملكة والانتقال الداخلي للفيروس بين الناس انتهى، وأن الحالات التي كانت في بداية الأزمة انتهت". وفقا لصحيفة الرأى الأردنية.
وبشأن فحص المناعة المجتمعية، أوضح جابر فى تصريحات تليفزيونة ، أنه يجب أن يكون ضمن شروط، والأردن طلب الفحص المعتمد من منظمة الصحة العالمية.
وقال جابر، إن أخطر أمرين على الوضع الوبائي هما تجمعات الانتخابات وصالات الأفراح، مضيفاً إنها "قاتلة وبائياً".
وأوضح ان "أكبر خطر على الأردن هو صالات الأفراح ولم نوص بفتحها، وأتفهم الوضع الاقتصادي لقطاع صالات الأفراح".
وتحدث عن توصية منذ 3 أيام، بوضع حزمة إنقاذ لصالات الأفراح.
وقال إن الانتكاسة في الضفة الغربية المحتلة وإيران وباكستان والعراق، كانت بسبب صالة أفراح.
وقال الوزير، إن فرض حظر في عيد الأضحى المقبل، لم يُناقش.
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