شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 3943 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). وأضافت الوزارة - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، فيما تعافى 2363 حالة من الفيروس. وضاعفت وزارة الصحة السعودية، خلال الأربعة أشهر الماضية، عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة، وكان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات يقارب 1000 فحص، فيما وصل في الوقت الراهن إلى 45 ألف فحص يومي.

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