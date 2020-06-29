شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدفع 50% من رواتب العاملين بالقطاع الخاص والتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع، قررت الحكومة وبعد الاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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كما قررت الحكومة التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020 بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، بالتوازي مع إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) من قبل صندوق العمل (تمكين) وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته.