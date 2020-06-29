شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 1749 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، إصابة 1749 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى العراق، وأشارت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للوكالة /نينا/ - إلى فحص 11172 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 532120 نموذجا. وذكرت الوزارة انه بلغ عدد حالات الشفاء إلى 1852 حالة، وتوفي 83 حالة وفاة.

وبذلك يكون مجموع الأصابات 47151 حالة، وحالات الشفاء 22974 حالة في جميع محافظات العراق والوفيات 1839 حالة في كافة المحافظات.

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