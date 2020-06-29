شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إيران من أكبر الدول الداعمة للإرهاب فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل الجبير وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية، إن إيران لا تزال من أكبر الدول الداعمة للإرهاب فى المنطقة، وقد هربت الأسلحة لليمن والعراق وسوريا وغيرها من البلدان التى عملت على تخريبها، وفق العربية.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفى عقد فى الرياض، اليوم الاثنين، مع الممثل الأمريكى الخاص بشئون إيران وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى براين هوك، أننا نطالب إيران بالالتزام فى علاقاتها مع دول الجوار، وعدم استغلال أسلحتها فى تهديد أمن المنطقة ، وأن تتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية بكل دولة، وأكد الجبير أن عليها العيش فى إطار التعايش السلمى مع بقية الدول .

وطالب الجبير باستمرا حظر الأسلحة المفروض على إيران حتى لا تستغلها فى مزيد من إرهاب المنطقة ، مؤكدا أن إيران وقفت وراء كل الهجمات الارهابية التى تعرضت لها المملكة العربية السعودية.

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وقد استعرض الجبير مع براين هوك، خلال اجتماع اليوم، الأسلحة الإيرانية التى استخدمتها ميلشيات الحوثى لاستهداف الممكلة والمدنيين فيها، وفق العربية.

كما أكد الجبير الأعمال الإجرامية التى تقوم بها الميلشيا فى اليمن، وخرقه لكافة القوانين الدولية .

ومن جهة أخرى بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الإثنين، مع الممثل الأمريكى الخاص بشئون إيران وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى براين هوك، علاقات التعأون الثنائى وأوجه التنسيق بين البلدين الصديقين فى مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وسبق أن شدد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات وتدابير صارمة دعماً لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص تجاه الحوثيين.