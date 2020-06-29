شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لآلاف الإسرائيليين بحمل السلاح مع اقتراب موعد ضم الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى "أمير أوحنا" قرارًا بتمديد حمل 13 ألف حارس أمنى إسرائيلى للسلاح خارج أماكن العمل على ضوء اقتراب تطبيق خطة ضم ثُلث مساحة الضفة الغربية المحتلة لسيادة الاحتلال، وما قد يرافقها من تصعيد أمني.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن الوزير أصدر قرارًا بعدم البدء بتطبيق قرار الوزير السابق بمنع الحراس من حمل السلاح خارج أماكن عملهم، والذى كان سيبدأ تطبيقه الأربعاء المقبل.

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وبرر الوزير قراره بأن المنطقة مقبلة على تحديات أمنية وعسكرية كبيرة ما يوجب تواجد أكبر عدد من المسلحين المرخصين فى صفوف الإسرائيليين خشية عودة موجة العمليات.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة فى الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذى يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى إسرائيل مطلع يوليو المقبل.

وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس محمود عباس مساء أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا فى حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها.