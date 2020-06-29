شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تعلن تسجيل 196 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع لـ12248 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، رصد 196 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12248 حالة في المغرب.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 638471 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 224 حالة، مشيرة إلى أنه تم التأكد أيضا من 50 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 8790 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.