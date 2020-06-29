شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى تسمح لمن جاءت تحاليلهم سلبية لفيروس كورونا بدخول الإمارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المسئول الإعلامى بحكومة إمارة أبوظبى، اليوم الاثنين، إن الإمارة ستسمح بالدخول للأشخاص الذين تأتى نتائج تحليلاتهم لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية خلال 48 ساعة سابقة على دخول الإمارة.
وكانت أبوظبى، أكبر وأغنى إمارة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، قد منعت الدخول منذ الثانى من يونيو، وخففت بعض القيود الأسبوع الماضى للسماح بالحركة بين المدن لجميع المقيمين.
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