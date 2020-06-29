تأجيل محاكمة ناشط سياسى جزائرى إلى 14 سبتمبر المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة محكمة القليعة بولاية تيبازة الجزائرية (شمال) اليوم الإثنين تأجيل محاكمة كريم طابو، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي" (غير معتمد) إلى 14 سبتمبر القادم.

وجاء قرار هيئة المحكمة بتأجيل محاكمة المدعو كريم طابو المتابع بتهمة إضعاف معنويات الجيش منذ شهر سبتمبر الماضي، بطلب من هيئة دفاع المتهم و يعد هذا التأجيل الرابع على التوالي .

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وكانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية إلى قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر الماضي بإيداع طابو رهن الحبس المؤقت.

وبعد إستئناف هيئة الدفاع قرار قاضي التحقيق، قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر 2019 وضع المتهم كريم طابو تحت نظام الرقابة القضائية و إطلاق سراحه.

يذكر أن كريم طابو متهم في قضية أخرى تتعلق بالتحريض على العنف و المساس بالدفاع الوطني و سلامة التراب الوطن, و قد القي القبض عليه غداة اطلاق سراحه أي يوم 26 سبتمبر 2019 ووضع رهن الحبس من طرف محكمة سيدي محمد للجزائر العاصمة.

وصدر بحق طابو يوم 24 مارس الماضي حكم بسنة سجن منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ في قضية محكمة سيدي محمد

وشغل كريم طابو (46 سنة)، منصب السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية بين 2007و2011 قبل أن ينسحب منه سنة 2012 ليعين ناطقا رسميا لحزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي (غير معتمد).