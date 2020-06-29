شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة التونسية تفتح تحقيقا حول إقامة حفل زفاف بالمقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثارت واقعة إقامة حفل زفاف فى مقاير المدينة العتيقة فى تونس، استياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية بتونس، فريد بن جحا، إنّ النيابة العمومية قررت فتح تحقيق قضائي بتهمة "انتهاك حرمة المقابر"، كما تبحث الشرطة في الحادثة. وفقا لصحيفة الجريدة التونسية.

وأشار ابن جحا ، إلى أن التحقيق جار بخصوص مقطع فيديو يوثق إقامة حفل زفاف في إحدى المقابر بالمدينة العتيقة.

فى وقت سابق، أوقفت وحدات من الحرس البحرى التونسى 23 مهاجرًا غير شرعى، كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه السواحل الإيطالية.

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وأفاد مصدر من الحرس البحرى فى تصريح له، أنه أوقف المهاجرون بمحافظة المهدية، وعلى منظم عملية الهجرة وهو صاحب المركب فى الوقت ذاته، ووسيطان لاستقطاب الراغبين فى الهجرة.

وأضاف أنه حُجز المركب الذى استعمل فى عملية الهجرة، إلى جانب مبلغ مالى بحوزة صاحب المركب، وأنه تُحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.