شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير وبراين هوك يستعرضان أسلحة تستخدمها مليشيات الحوثى لاستهداف المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض عادل الجبير وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية، مع الممثل الأمريكى الخاص بشئون إيران وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى براين هوك، الأسلحة التى استخدمتها ميلشيات الحوثى لاستهداف الممكلة، والمدنيين فيها. وفق العربية .

كما أكد الجبير الأعمال الإجرامية التى تقوم بها الميلشيات فى اليمن، وخرقه لكافة القوانين الدولية .

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ومن جهة أخرى، بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الإثنين، مع الممثل الأمريكى الخاص بشئون إيران وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى براين هوك، علاقات التعأون الثنائى وأوجه التنسيق بين البلدين الصديقين فى مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وسبق أن شدد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمى على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولى ومجلس الأمن إجراءات وتدابير صارمة دعماً لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص تجاه الحوثيين وفق"عكاظ".



وأضاف المعلمى خلال تسليمه إحاطة المملكة حول الأطفال والنزاع المسلح لمجلس الأمن الدولى فى جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئى تحـت بند «الاطفال والنزاع المسلح» أن المملكة تؤمن بأن مسألة حماية الأطفال فى النزاعات المسلحة على مستوى العالم تعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف فى المجتمع الدولي، وتستدعى مواجهة جماعية وجهوداً متسقة لمعالجة تداعياتها والتصدى لأسبابها.