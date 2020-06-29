شكرا لقرائتكم خبر عن براين هوك: السعودية حليف وشريك أمنى مهم للولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد براين هوك، الممثل الأمريكى الخاص بشئون إيران وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى ، أن السعودية شريك أمنى مهم للولايات المتحدة الأمريكية مضيفا: نعمل سويا على تعزيز الشراكة الدفاعية مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتعامل بع إيران حال استمرار أعمالها العدائية وفقا للعربية.

وأكد هوك، خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين مع عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، أن إيران استغلت الاتفاق النووى لدعم تنفيذ مشروعها التوسعى والطائفى.

وأضاف هوك، أن المملكة قد قدمت الكثير من المساعدات لعدة بلدان تعانى الصراعات فى العالم .

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ومن جانبه قال عادل الجبير: نريد من إيران احترام غيرها من البلدان وعدم التدخل فى شئونها الخارجية، وأن تكف عن الأعمال العدائية.

ومن جهة أخرى بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الإثنين، مع الممثل الأمريكى الخاص بشئون إيران وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى براين هوك، علاقات التعأون الثنائى وأوجه التنسيق بين البلدين الصديقين فى مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.