تركيا تظهر مطامعها الاقتصادية فى ليبيا وشركاتها تعد عروض للعمل بقطاع الكهرباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت تركيا مطامعها الاقتصادية فى ليبيا بعدما قالت كارادانيس القابضة التركية المتخصصة في تشغيل محطات الكهرباء العائمة اليوم الاثنين إنها تعد عرضا لإمداد ليبيا بما يصل إلى ألف ميجاوات من الكهرباء، وستقدمه قريبا. يذكر أن ليبيا تعرضت، لمشكلات في إمدادات الكهرباء بسبب الحرب الأهلية هناك. وقال مسؤول تركي كبير لرويترز كارادينيس، التي تزود كارباورشيب التابعة لها ما يزيد على عشر دول في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي بالكهرباء، ستكون شركة قادرة على تعويض عجز الطاقة في ليبيا.

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