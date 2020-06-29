شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية: الاستهتار بـ"كورونا" يهدد بانتشار أوسع للعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة السورية من الاستهتار الذي يهدد بانتشار أوسع للعدوى بفيروس "كورونا"، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، اليوم الاثنين،إن الخط البياني للإصابات المسجلة عالميا وإقليميا ومحليا يتصاعد، مبينة أن البلاد شهدت 133 إصابة بداية الشهر الجاري معظمها من المخالطين لحالات مؤكدة قادمة من خارج سوريا، فيما ناشدت المواطنين وخاصة كبار السن والمرضى المزمنين بتجنب أماكن الازدحام قدر الإمكان كونهم معرضين أكثر من غيرهم لمضاعفات الفيروس الخطيرة".



وحذرت الوزارة من نقل الشائعات أو تداول معلومات دون التحقق من دقتها ومصدرها أو التعرض لخصوصية المرضى وحقهم بسرية بياناتهم، مؤكدة التزامها بنشر أي مستجدات تتعلق بالوباء عبر منصاتها على الانترنت ووسائل الإعلام المحلي .



وأشارت إلى التحديات التي تفرضها العقوبات على سوريا والأضرار التي ألحقتها الحرب بالقطاع الصحي، قائلة إن الكوادر الطبية والتمريضية والفنية تبذل أقصى إمكانياتها لمواجهة فيروس كورونا وتواصل عملها بشجاعة وتفان رغم المخاطر التي قد تتعرض لها.