شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: مصادرة شحنات من الأسلحة الإيرانية قبل وصولها إلى الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عادل الجبير وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية، أنه تمت مصادرة كميات كبيرة من شحنات الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى ميلشيات الحوثى فى اليمن ، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم مع براين هوك الممثل الأمريكى الخاص بشئون إيران وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى .

وأكد الجبير ، أهمية استمرار حظر الأسلحة المفروض علةى إيران ، التى تستخدم أسلحتها فى دعم الإرهاب ومنظماته حول العالم ، كما أكد أن التقرير الأممى الأخير لم يحمل أى جديد بخصوص إدانة إيران وأفعالها الداعمة للإرهاب، وقد استعرض عادل الجبير وباين هوك الاسلحة التى استخدمتها ميلشيات الحوثى لاستهداف الممكلة ، والمدنيين فيها، وفقا للعربية .

كما أكد الجبير الأعمال الإجرامية التى تقوم بها الميلشيا فى اليمن، وخرقه لكافة القوانين الدولية .

ومن جهة أخرى بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الإثنين، مع الممثل الأمريكى الخاص بشئون إيران وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى براين هوك، علاقات التعأون الثنائى وأوجه التنسيق بين البلدين الصديقين فى مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.