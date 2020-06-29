شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على تشكيل عصابى من 17شخصا فى الرياض بتهمة الاحتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من 17مقيماً من جنسيات مختلفة منها سورية ويمنية وبنجلاديشية، إثر تورطهم بالاحتيال على مواطنين ومقيمين .

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وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن التشكيل العصابى مارس نشاط الوساطة لإصدار وثائق تأمين المركبات بأسعار تتجاوز قيمتها المعتمدة من الشركات المصرحة، بالإضافة إلى متاجرتهم بشرائح اتصال مسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، حيث اتخذوا شقتين سكنيتين في حيي العزيزية والعمل بمدينة الرياض مقراً لجرائمهم.

وقد تم ضبط بحوزتهم (9000) شريحة اتصال لعددٍ من الشركات، و (3) أجهزة لتوثيقها، بالإضافة إلى حاسبات آلية وأجهزة مسح ضوئي، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.