شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: نحذر من تصاعد العنف إذا تم رفع حظر التسلح عن ايران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر براين هوك الممثل الأمريكى الخاص بشئون إيران وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى ، من تصاعد خطير فى العنف إذا تم رفع الحظر عن التسلح فى إيران مؤكدا أن إيران تريد تطوير أسلحتها لمزيد من دعم المنظمات الإرهابية ، فقد استخدمت الاموال لتدمير بلدان مثل اليمن وسوريا وغيرها ، ففى الوقت الذى تقدم فيه السعودية كل الدعم لليمنيين وتستثمر فى شعوبها خير استثمار نجد بلدان تنهب شعوبها كما فعل النظام الإيرانى . وفق العربية.

وطالب هوك مجلس الامن للاستماع إلى مطالب بلدان منطقة الشرق الأوسط بتمديد حظر السلاح على إيران .

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد مع عادل الجبير وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية ، وكان عادل الجبير قد استعرض مع مع براين هوك الاسلحة التى استخدمتها ميلشيات الحوثى لاستهداف الممكلة ، والمدنيين فيها . وفق العربية .

كما أكد الجبير الأعمال الإجرامية التى تقوم بها الميلشيا فى اليمن، وخرقه لكافة القوانين الدولية .

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ومن جهة أخرى بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الإثنين، مع الممثل الأمريكى الخاص بشئون إيران وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى براين هوك، علاقات التعأون الثنائى وأوجه التنسيق بين البلدين الصديقين فى مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وسبق أن شدد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات وتدابير صارمة دعماً لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص تجاه الحوثيين وفق"عكاظ".