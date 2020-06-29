شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد لبنانى ضد قرار الحكومة الإسرائيلية التنقيب على الغاز فى منطقة النزاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الاثنين، أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على التنقيب عن الغاز فى المنطقة المتنازع عليها مع لبنان مسألة فى غاية الخطورة.

وقال الرئيس اللبنانى خلال استقباله بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك على رأس وفد إنه "يتابع المعلومات التى تحدثت أمس عن قرار إسرائيل التنقيب عن ​النفط​ والغاز فى المنطقة المتنازع عليها مع لبنان قرب "البلوك رقم 9".

واعتبر أن هذه المسألة فى غاية الخطورة وستزيد الأوضاع تعقيدا، مشدداً على أن لبنان لن يسمح بالتعدى على مياهه الإقليمية المعترف بها دوليا لا سيما المنطقة الاقتصادية الخالصة فى جنوبه حيث "بلوكات" النفط والغاز وخصوصا "البلوك رقم 9" الذى سوف يبدأ التنقيب فيه خلال أشهر.

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وأطلقت الحكومة اللبنانية رسميا مرحلة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وذلك فى احتفال رسمى نظمته وزارة الطاقة والمياه احتفالاً بتوقيع العقود النفطية مع شركات ثلاث.

وكان لبنان قد رفض اقتراحا أمريكيا لترسيم الحدود البحرية بينه وبين إسرائيل يقتطع بمقتضاه 40 فى المئة من الرقعة النفطية رقم 9 (حوالى 860 كم مربع)، التى جرى تلزيم الشركات بأعمال التنقيب والحفر فيها.