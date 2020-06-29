شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تنفى استقالة عدد من الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة السودانية ما أثير عن استقالات بين وزراء الحكومة الإنتقالية، لافتة إلى أن ما نُشر في هذا الصدد، متضمنا استقالة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، غير صحيح. وذكر مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام، في بيان اليوم الاثنين، أنه "تم الإعلان أكثر من مرة عن النية في إجراء تعديل وزاري ليستوعب حركات الكفاح المسلح التي ستوقع على اتفاق السلام، وإن تأخر التوقيع سيتم إجراء تعديل وزاري حسب مقتضيات المرحلة".

وتمنى صالح من وسائل الإعلام توخي الدقة والمصداقية.

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